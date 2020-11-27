Турист разбился насмерть во время отдыха в Шерегеше Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В Шерегеше, где начался горнолыжный сезон, зафиксирован случай смерти туриста. Молодой парень ушел с оборудованных трасс, что и стало роковым.

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 23-летнего отдыхающего на горнолыжном комплексе. В среду, 25 ноября, около 15.20, поступило сообщение, что на горе Зеленая спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» произошел несчастный случай. Здесь обнаружили тело 23-летнего жителя Мысков.

Предварительно установлено, что парень вместе с другом спускался с горы на лыжах по оборудованному склону. При этом он решил использовать камень, находящийся с краю оборудованной трассы, в качестве трамплина и совершил прыжок.

- Лыжник не рассчитал скорость и траекторию полета, в результате он упал на камни и ударился головой, после чего перестал подавать признаки жизни. Друг вызвал спасателей, которые тело потерпевшего спустили к подножию горы, вызвали следственную группу, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются, как и точная причина смерти пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.