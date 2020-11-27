Кемеровчанин взламывал сайты правительства Мордовии Фото: Анастасия ОСИПОВА

Кемеровчанин был пойман на том, что взламывал сайты правительства Мордовии. Его действия пресекли сотрудники ФСБ.

Работники ФСБ во время поиска лиц, представляющих угрозу безопасности в сфере информационных технологий, обратили внимание на 29-летнего жителя областного центра, который нигде не работал и к тому же ранее уже был судим. Мужчина использовал вредоносные компьютерные программы для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру, в которую входят автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере промышленности, здравоохранении, энергетики, транспорта, связи. Мужчина это делал путем нейтрализации средств защиты компьютерной информации, содержащейся на объекте КИИ, а также информационных ресурсах правительства Мордовии.

- Следственным отделом УФСБ России по Кемеровской области возбуждено и расследовано два уголовных дела по статьям «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ» и «Использование вредоносных компьютерных программ, предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации», - сообщили в ведомстве.

Суд, рассмотрев собранные материалы дела, признал жителя Кемерова виновным в совершении преступлений и приговорил к трем годам лишения свободы условно.