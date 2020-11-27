Полиция Кузбасса прокомментировала падение школьника в колодец Фото: Кирилл ЧАЩИН

Сотрудники полиции проводят проверку по факту падения 10-летнего ребенка в колодец. Как оказалось, колодец был незаметен под снегом.

О том, что в больницу поступил ребенок, упавший в колодец, в полицию сообщили сотрудники скорой помощи. Как оказалось, 10-летний мальчик вместе с друзьями отправился кататься на «ватрушке» с горки. Эта горка находится возле гаражного кооператива и не предназначена для катания. Никто из детей не знал, что неподалеку находится колодец. Более того, никто его не видел. Мальчик же, съехав с горы, встал на ноги и провалился в колодец глубиной около пяти метров. Самостоятельно выбраться оттуда он не смог, и тогда на помощь ребенку пришли спасатели. К счастью, серьезных травм мальчик не получил.

- Несовершеннолетний и его семья на профилактическом учете в ПДН отдела полиции «Новобайдаевский» УМВД России по г. Новокузнецку не состоят, характеризуются удовлетворительно. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, в том числе владелец колодца. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области..