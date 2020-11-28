Открытие сезона в театре драмы Кузбасса: спектакль «Тетки» покажут в прямом эфире. ФОТО: кадр видео "Кузбасс Первый"

Открытие нового сезона театра драмы Кузбасса в этом году будет проходить в непривычном формате. Спектакль, открывающий сезон, покажут в прямом эфире.

28 ноября в театре драмы Кузбасса состоится премьера спектакля «Тетки». Это легкая и простая история о двух милых сестрах-пенсионерках, которые оказались в самом центре внимания многочисленных родственников и финансовых аферистов. Цель посторонних людей – завладеть родовых гнездом сестер. А вот кому из них удастся добиться своего – аферистам, проблемным родственникам и сестрам, вы узнаете, посмотрев спектакль.

Побывать на нем можно будет дистанционно, включил телеканал «Кузбасс Первый». Именно здесь в прямом эфире состоится показ премьеры сезона «Тетки». Начало прямой трансляции 28 ноября в 17.50.