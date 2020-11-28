Режим черного неба продлили в двух городах Кузбасса до конца ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неблагоприятные метеоусловия по-прежнему остаются в Кузбассе. Из-за этого в трех городах региона вновь продлен режим черного неба.

Так, в Кемерове режим неблагоприятных метеоусловий продлен до 18.00 28 ноября – его продляют на сутки, начиная с 22 ноября. К слову, вечером в пятницу на город опустился густой туман, из-за которого местами видимость снизилась до нескольких метров.

А вот в Новокузнецке и Прокопьевске режим черного неба продлен до 18.00 30 ноября.

«В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в Новокузнецке и Прокопьевске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», - говорится в сообщении комитета экологии и природных ресурсов Кемеровской области.

Напомним, при режиме неблагоприятных метеоусловий, который в народе называют «черным небом», предприятиям рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму. Горожанам же советуют ограничить время пребывания на улице и отказаться от занятий спортом на открытых уличных площадках.