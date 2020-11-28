Чихающая кошка напугала жительницу Кузбасса Фото: Екатерина РОМАНОВА

Любимая кошка не на шутку обеспокоила жительницу Кузбасса, когда начала чихать. Испугавшись, что кошка могла заболеть коронавирусом, женщина позвонила в центр мониторинга ОРВИ и COVID-19.

Звонок взволнованной жительницы Кузбасса принял один из операторов.

- Женщина сказала, что она подозревает, что у ее кошки ковид, и очень боялась заразиться от своей мурлыки. Основанием для подозрения стало то, что кошка очень часто чихала, - рассказывает оператор центра мониторинга ОРВИ и COVID-19 Ольга Селедцова.

Оператор объяснила, что независимо от того, заболела ее кошка коронавирусом или нет, передача COVID-19 таким способом невозможна. Женщина успокоилась и даже обрадовалась тому, что может и дальше проводить время со своей хвостатой любимицей.