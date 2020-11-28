Жительница Кузбасса испугалась потери обаяния из-за коронавируса. ФОТО: кадр видео оперативного штаба Кузбасса

Ежедневно в центр мониторинга ОРВИ и COVID-19 поступают обращения жителей Кузбасса. Одна из обратившихся сообщила, что потеряла обаяние из-за коронавируса.

Отвечая на звонки кузбассовцев, специалисты центра мониторинга ОРВИ и COVID-19 стараются выяснить, что их тревожит, успокоить и найти решение в любой ситуации. Однако случаются и курьезные звонки. Так, многие жители, зная об основных симптомах коронавируса, следят за тем, не снижается ли острота восприятия вкусов и запахов. Но во время разговора путают слова, схожие по звучанию и разные по значению.

- Звонок женщины, уже вечером. Она скорбным голосом говорит: «У меня вчера пропало обаяние!» - с улыбкой рассказывает оператор центра мониторинга ОРВИ и COVID-19 Ольга Селедцова. - То есть, потеря запахов – это обоняние, немножко изменение термина – уже совершенно иной смысл. Переговорили, успокоились, и, в общем-то, потом посмеялись над возникшей такой несостыковкой.