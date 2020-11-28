Замок детства за 249 миллионов рублей открыли для малышей в Кемерове. ФОТО: пресс-служба АПК

В Кемерове состоялось торжественное открытие детского сада со сказочным названием – «Замок детства». На его строительство и оснащение потребовалось 249 миллионов рублей.

Посещать новый детский сад смогут 200 ребятишек в возрасте от 1,5 до семи лет. И это особенно актуально для микрорайона 7Б, где живет много семей с маленькими детьми.

- Мы открыли новый детский сад на 200 мест, но это не все. Рядом строится еще один, для него уже подготовлен фундамент. Здесь также возводится новая школа, где смогут учиться более тысячи ребят, - сообщил Сергей Цивилев. - При реализации проектов мы всегда учитываем мнение местных жителей. Например, варианты дизайнерского оформления этого детского сада предварительно обсуждались в социальных сетях, и только после этого лучшие идеи были воплощены в жизнь.

Одна из игновых комнат в "Замке детства". ФОТО: пресс-служба АПК

В «Замке детства» восемь различных по оформлению блоков, причем четыре из них предназначены для ясельных групп. В саду есть все необходимое для гармоничного развития малышей: игровые и спальни, музыкальный и физкультурный залы, бассейн и соляная комната, медицинский центр. На улице – игровые площадки и комплексы для занятий спортом.

На строительство и оснащение детского сада из федерального бюджета было выделено 249 миллионов рублей, из областного - 51 миллион рублей, из местного - более 64 миллиона рублей

«Замок детства» стал шестым дошкольным учреждением, построенным в Кузбассе с начала 2020 года. до конца года должны быть построены еще четыре детсада.