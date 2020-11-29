Волонтеры ищут родственников найденного мужчины. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили поиск родственников человека, которого обнаружили в Кемерове.

По данным волонтеров поисково-спасательного отряда, Петра Савинова обнаружили 27 ноября в Заводском районе Кемерова. В настоящее время волонтеры пытаются найти его родных и близких.

Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет: красная олимпийка, черно-белый свитер, коричневые камуфлированные штаны, черные кроссовки.

Если вам знаком этот человек или вы располагаете данными о его родных или близких, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или в полицию.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.