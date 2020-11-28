В Кемерове назвали лучших общественников. Фото: Администрация Кемерова

В Кемерове не первый год члены комитетов территориального общественного самоуправления принимают активное участие в благоустройстве и создании комфортных условий проживания. Этот год не стал исключением.

В областном центре подвели итоги смотра-конкурса «Лучший комитет территориального общественного самоуправления». Им стал окружной комитет – «Лесная сказка» из жилого района Лесная Поляна. Возглавляет комитет Марина Моисеенко, которая проживает в районе уже восемь лет, и под ее руководством происходят действительно хорошие преобразования.

Так, общественники участвуют в городских конкурсах по благоустройству, экологических акциях, помогают поддерживать в любимом районе чистоту, выходят в составе добровольных народных дружин патрулировать улицы, украшают свои придомовые территории. А в этом году активистка ТОС Ольга Протасова стала победительницей городского смотра-конкурса «Любимому городу – красивый дом и двор».

Выдвигается активистами много и собственных инициатив. Уже традиционной стала

благотворительная акция «Бумеранг добрых дел» по сбору сбора вещей для воспитанников социально-реабилитационного центра «Маленький принц». Также с начала года состоялись четыре конкурса поделок и рисунков для юных жителей района, 12 субботников, 36 праздничных и спортивных программ.