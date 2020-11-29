Куры отправили кузбассовца на скамью подсудимых Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кузбассовец оказался на скамье подсудимых из-за 14 домашних кур. Пернатые были похищены им с чужого подворья.

Поставлено точка в расследовании уголовного дела против 28-летнего жителя Киселевска. В июле в дежурную часть отдела полиции «Красный камень» обратились пожилые супруги и сообщили, что неизвестный похитил из хозяйственной постройки домашнюю птицу – 14 кур. Общая сумма ущерба составила около 6 000 рублей.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Задержанный признался в совершении преступлений и пояснил, что похищенную птицу он употребил в пищу. В ходе работы с подозреваемым полицейские установили, что он причастен еще к четырем кражам. Задержанный стал фигурантом уголовного дела, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас все материалы находятся на рассмотрение в суде. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.