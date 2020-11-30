В новокузнецком СИЗО голодает заключенный - что говорит ГУФСИН Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В выходные появилась информация о том, что в одном из новокузнецких СИЗО голодает заключенный. Ситуацию объяснили в ГУФСИН Кузбасса.

В Федеральной службе исполнения наказаний по Кемеровской области объяснили ситуацию с арестантом, который объявил голодовку из-за плохого питания. Мужчина сообщал, что находится в карцере и получает скудный паек, в частности, не хватает хлеба, мяса, рыбы, вес которых регламентируется установленными нормами, а каши варят на обычной воде без добавления молока и маргарина. Также мужчина пожаловался, что ему не передают продукты от родственников.

- По факту отказа от приема пищи в учреждении проведены соответствующие проверки, в том числе надзирающими органами. Нарушений в организации и качестве питания не выявлено. Это было неоднократно разъяснено подследственному проверяющими. Посылки и передачи находящемуся в карцерном помещении не положены согласно законодательству, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН.

В ведомстве добавили, что на данный момент состояние заключенного является удовлетворительным, ему ежедневно проводят медосмотр.