Кемерово хотят включить в список самых грязных городов страны Фото: Андрей АБРАМОВ

Кемерово хотят включить в список самых грязных городов страны. Правительство России планирует расширить перечень таких территорий в четыре раза, сообщает РБК.

Власти страны предложили в четыре раза увеличить число населенных пунктов, участвующих в проекте «Чистый воздух» по сокращению загрязнения атмосферы — с 12 до 48. А шесть городов, наоборот, исключить из списка, потому что воздух там стал чище.

Напомним, что проект предусматривает сокращение вредных выбросов в атмосферу к 2024году на 22 процента по сравнению с показателями 2018 года.

Соответствующее письмо в Минприроды России направила директор департамента природных ресурсов аппарата правительства Елена Ковалева. Представители Минпророды заявили, что предложение об увеличении вчетверо числа загрязненных пунктов сейчас обсуждается.

Сейчас проект «Чистый воздух» включает такие промышленные центры, как Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. На снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в этих промышленных центрах планируется направить 500 миллиардов рублей за шесть лет, из которых чуть больше 100 миллиардов составят бюджетные средства.

Новый перечень из 48 населенных пунктов подготовлен Росгидрометом при участии Роспотребнадзора. Помимо Новокузнецка, который и так входит в этом список, из городов Кузбасса туда предложено включить и Кемерово.