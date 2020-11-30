На улице Весенней в Кемерове демонтируют несколько объектов Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

На улице Весенней, что в Кемерове, в скором времени станет свободнее: здесь будут демонтированы несколько незаконно размещенных объектов.

В постановлениях администрации города Кемерово № 3433 и 3432 от 27 ноября 2020 говорится, что объекты, о которых идет речь, находятся севернее здания № 24а и восточнее дома № 18 по улице Весенней. При этом они не являются объектами капитального строительства. Владельцы данных объектов неизвестны, а установка их была незаконной.

Согласно постановлениям, которые были опубликованы на сайте администрации города Кемерова, вывоз и хранение демонтируемых объектов и всего имущества, которое находится внутри, будет осуществляться силами специализированной организации. Также согласно документам, все работы по демонтажу и вывозу незаконно установленных объектов должны быть проведены до 31 декабря 2021 года.