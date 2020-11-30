От -25 до -4 градусов ждет кузбассовцев на неделе Фото: Олег УКЛАДОВ

На неделе кузбассовцев ждет разброс температур от -25 до – 4 градусов. Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на предстоящие дни.

Во вторник, 1 декабря, ночью ожидается -15…-20 градусов, местами до -25. Днем потеплеет до -4…-9 градусов. Будет дуть легкий переменный ветер, местами пройдет небольшой снег, будут наблюдаться изморозь, дым и дымка.

В ночь на среду столбики термометров покажут -20…-25, правда местами будет всего лишь -13…-18 градусов. Днем воздух прогреется до -11…-16, а местами до -5…-10 градусов. Ожидается слабый снег.

В четверг, 3 декабря, ночью будет все те же -20…-25 градусов, местами -13…-18, днем -10…-15. Сутки пройдут преимущественно без осадков.

Пятница никаких сюрпризов не преподнесет. Ночью прогнозируется -20…-25 градусов, местами -13…-18, а днем -10…-15. Ночь пройдет без осадков, а днем местами возможен слабый снег.