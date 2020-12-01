Ландшафтный дизайнер воровал в Кузбассе деревья. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники полиции задержали увлекающегося ландшафтным дизайном мужчину. Как оказалось, для оформления своего участка он незаконно выкапывал деревья.

Житель Юргинского района увлекся ландшафтным дизайном и решил обустроить свой земельный участок по науке. Он отправился в Ижморский район на своем автомобиле УАЗ и там, среди полей, увидел подходящие ему деревья. Мужчина посчитал, что, если он выкопает часть из них для себя, это никому не навредит.

Так он и поступил: выкопал шесть деревьев хвойных пород, аккуратно укутал корни и отправился домой. Но тут его остановили сотрудники полиции и обнаружили все шесть деревьев в салоне машины. Мужчину доставили в отдел полицию за незаконное самовольное выкапывание в лесах деревьев мужчина может заплатить штраф в размере четырех тысяч рублей.

- Кузбасские полицейские информируют граждан, что на территории Кемеровской области проводится операция «Ель». Ее цель – пресечение незаконной вырубки хвойных деревьев в преддверии новогодних праздников, - обратились сотрудники полиции к кузбассовцам. - Обо всех подобных фактах полицейские просят сообщать в дежурные части органов внутренних дел либо по телефону «02» или «102».