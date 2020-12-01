Автомобилист не поделил дорогу со столбом в Белове Фото: Екатерина РОМАНОВА

Водитель автомобиля ВАЗ-21124 был недостаточно внимателен на дороге и врезался в опору линии электропередачи.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 30 ноября около 12.15 на 25-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Междуреченск. Мужчина ехал по улице Профсоюзной поселка Грамотеино. Однако он не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость движения. Это привело к тому, что водитель не справился с управлением, вылетел с проезжей части и врезался в опору линии электропередачи.

- В результате ДТП водитель, мужчина 34 лет, был госпитализирован с травмами различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Кемеровской области. - В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Отметим также, что за 10 месяцев текущего года на территории Кемеровской области зарегистрировано 231 ДТП, причиной которых стало несоответствие скорости конкретным условиям движения. В них 36 человек погибли и 348 получили травмы различной степени тяжести.