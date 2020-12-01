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Пересадочные талоны действуют не во всех автобусах Новокузнецка

На некоторых маршрутах требуется повторная оплата проезда при пересадке
Екатерина РОМАНОВА
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Пересадочные талоны действуют не во всех автобусах Новокузнецка

Пересадочные талоны действуют не во всех автобусах Новокузнецка

Фото: Екатерина РОМАНОВА

Не на всех городских маршрутах новокузнечане могут воспользоваться пересадочными талонами. А это значит, что при пересадке им придется еще раз оплачивать проезд.

С 1 декабря в Новокузнецке возобновилась оплата проезда на всех видах транспорта. Способ оплаты несколько изменился. Так, впервые введены так называемые пересадочные талоны: оплатив проезд один раз, в течение 60 минут можно пересесть на другой автобус и продолжить путь, не оплачивая проезд повторно. Для этого нужно сохранить билет и при необходимости предъявить его контролеру.

Однако на некоторых маршрутах пересадочные талоны не действуют. Это автобусы № 4, 87, 64б, 345, 27к. Кроме того, не действуют пересадочные талоны в троллейбусах и трамваях.

Оплачивать проезд можно любой банковской картой или единой транспортной картой, транспортными картами пенсионера, школьника или учащегося. Приобрести их можно в сети киосков «Подорожник». Сейчас рассматривается возможность продажи карт в сети «Дядя Денер» и газетных киосках.