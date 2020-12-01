Более 21 тысячи человек в Кузбассе заболели коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе с середины весны уже более 21 тысячи человек заболели коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

На утро 1 декабря инфекция диагностирована еще e 173 жителей, таким образом, общее число заболевших достигло 21 123 человек.

Выздоровелb за минувшие сутки 211 пациентов, у которых ранее было диагностировано заболевание. Всего за время пандемии вылечились 17 463 человека.

К сожалению, еще четыре случая пополнили летальную статистику. У мужчины 1953 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. У женщины 1969 года рождения из Топкинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1954 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1953 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета II типа и ожирения.

Медицинскую помощь получают 3279 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 13 583 человека.