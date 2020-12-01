Налетчик с ножом и в маске ограбил магазин в Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово"

Мужчина в маске и с ножом в руках ограбил зоомагазин в Кемерове. Об этом сообщают очевидцы.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен момент ограбления магазина. Камера наблюдения запечатлела, как в магазин заходит мужчина в маске и с предметом, похожим на нож в руках, подходит к продавцу и начинает с ней разговаривать. Затем он возвращается к двери и, продолжая держать в руке предмет, приказывает ей открыть кассу. Девушка, не сопротивляясь, выполняет требование налетчика, открывает кассу, и злоумышленник выгребает оттуда деньги. После этого прячет нож в карман и покидает магазин.

«Вчера у нас в магазине было ограбление, грабитель был вооружен ножом и угрожал убить продавца, затем вычистил всю кассу и скрылся. Возможно, кто-то видел этого человека без маски», - обращаются авторы видео к кемеровчанам.

На момент публикации получить официальный комментарий по поводу ограбления магазина не удалось. Мы следим за развитием событий.