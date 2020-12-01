В Кузбассе отказались от вручения поздравлений и памятных подарков губернатора Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе принято решение отказаться от поздравлений и вручения подарков губернатора. Соответствующее распоряжение, подписанное Сергеем Цивилевым 27 ноября, будет действовать до конца 2021 года.

В официальном электронном бюллетене правительства Кузбасса опубликовано Постановление № 695, согласно которому временно приостанавливается вручение

поздравлений и памятных подарков губернатора Кузбасса во время торжественных церемоний в связи с рождением ребенка, юбилеем со дня рождения, вступлением в брак, юбилеем супружеской жизни, годовщиной со дня бракосочетания 25 и более лет и награждением медалью «За любовь и верность».

Распоряжение будет действовать до 31 декабря 2021 года.