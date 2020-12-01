В Кузбассе обогатительная фабрика пять лет сбрасывала отходы в местную реку Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кузбассе обогатительная фабрика почти пять лет сбрасывала в местную реку отходы производства. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки.

В Березовском ПАО «Центральная обогатительная фабрика «Березовская» привлечено к ответственности за нарушение правил водопользования и водоотведения.

Как рассказали в прокуратуре области, с 2016 до марта 2020 года предприятие без разрешительной документации сбрасывало в реку Полуденный Шурап сточные воды с загрязняющими веществами.

В связи с этим прокурор города внес руководителю представление об устранении нарушений закона и возбудил в отношении юридического лица административное дело.

- Суд рассмотрел материалы дела и привлек предприятие к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре области. - В настоящее время предприятием получена необходимая разрешительная документация.