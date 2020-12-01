Зачем к зданию крупного ТЦ в Кемерове приезжали пожарные Фото: Екатерина РОМАНОВА

Кемеровчане сняли на видео инцидент, который произошел возле ТЦ «Гринвич». Здесь работали несколько отделений пожарной охраны - в том числе и со специальной лестницей.

Жительница одного из близлежащих домов разместила в соцсетях видеоролик, на котором запечатлены пожарные машины возле ТЦ «Гринвич». Девушка отметила, что не в первый раз наблюдает, как сюда приезжают по сигналу тревоги, и обратила внимание на то, что не хотелось бы, чтобы «Гринвич» повторил печальную судьбу «Зимней вишни».

Как оказалось, выводы девушки о пожаре в здании торгового центра оказались ошибочными. Несмотря на то, что работала спецтехника, а всех находившихся в ТЦ эвакуировали, ничего опасного в «Гринвиче» не происходило.

- В здании ТЦ проходили учения. По легенде, здесь сработала сигнализация, и пожарные эвакуировали всех посетителей, провели разведку, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.