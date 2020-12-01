ГИБДД Кузбасса предупреждают об опасности на дорогах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей об опасности на дорогах. Погодные условия могут спровоцировать ДТП.

Сотрудники областной Госавтоинспекции призывают участников движения быть внимательными и осторожными на зимней дороге. В среду, 2 декабря, на территории региона ожидается -12… -17 градусов, местами до -22. Днем -8… -13, местами до -2 градусов. Местами ожидается слабый снег, возможны гололедные явления.

- Водителям следует учитывать дорожные и погодные условия при выборе скоростного режима движения, безопасной дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала. Перед поездкой проверьте исправность транспортного средства: работу системы отопления, стеклоочистителей и световых приборов, - сообщили в ведомстве.

Пешеходам же стоит переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах.