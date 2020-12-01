На проспекте Ленина в Кемерове загорелось общежитие. Фото: Инцидент Кемерово/ vk.com

В Кемерове, на проспекте Ленина, загорелось общежитие. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях.

Инцидент в областном центре произошел во вторник, 1 декабря. По сообщениям, загорелась одна из комнат в общежитии по проспекту Ленина, 135б. Здание находится неподалеку от транспортного кольца на бульваре Строителей.

На месте работало несколько пожарных подразделений. Сейчас все обстоятельства, в том числе причина пожара и информация о пострадавших, выясняются.