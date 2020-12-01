Синеглазый мужчина с потерей памяти пропал в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут 36-летнего жителя Прокопьевского района. мужчина пропал 20 ноября.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда, 36-летний житель поселка Ясная Поляна Прокопьевского района Константин Дмитриев пропал 20 ноября. В тот день он ушел в неизвестном направлении, и с тех пор не выходил на связь. Местонахождение и судьба Константина Дмитриева на сегодняшний день неизвестны.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза синие.

В день исчезновения был одет в синюю куртку, синие штаны, черные сапоги, черную шапку.

Волонтеры делают особый акцент на то, что у мужчины возможна потеря памяти.

Если вам известно местонахождение Константина Дмитриева или вы готовы присоединиться к его поискам, сообщите об этом по телефонам:

8-800-700-54-52 или 112.