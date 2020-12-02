Два сельчанина взорвали банкомат в Кузбассе

В Кузбассе два сельчанина взорвали банкомат . Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кузбассе два сельчанина взорвали банкомат и похитили из него 840 тысяч рублей. Как выяснилось, это был не первый криминальный подвиг.

В один из населенных пунктов Промышленновского района полиция приехала на вызов по сообщению о повреждении банкомата. Как выяснилось, из него пропало 840 тысяч рублей. Стражи порядка вместе с оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Кемеровской области и силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали подозреваемых.. Это были братья 36 и 37 лет из Яшкинского района, оба ранее уже судимые за аналогичные преступления.

- Младший из них выступал в качестве одного из организаторов группы, которая специализировалась на кражах из банкоматов. Ее участниками было совершено в общей сложности 17 преступлений на территории Кемеровской и Томской областей. Тогда общая сумма ущерба составила около 10 миллионов рублей, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Как выяснилось, ночью мужчины при помощи газовоздушной смеси повредили банкомат, а затем похитили из него емкости с деньгами и скрылись. Для совершения кражи обвиняемые выбрали небольшое село, расположенное в 185 километрах от места их жительства.

После рассмотрения всех материалов дела суд признал обоих виновными и назначил каждому по три года исправительной колонии особого режима. Также они обязаны возместить банку причиненный ущерб.