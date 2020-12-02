Кузбасский врач рассказал об упражнениях для переболевших коронавирусом. ФОТО: оперативный штаб.

После перенесенного коронавируса требуется реабилитация. О том, как нужно выполнять упражнения, рассказал главный областной специалист по медицинской реабилитации Станислав Тен.

Для восстановления после COVID-19 необходимо выполнять дыхательную гимнастику, а также легкую дозированную гимнастику. Причем пациенты, переболевшие коронавирус в легкой и даже среднетяжелой форме могут выполнять комплекс упражнений самостоятельно – особенно если у них нет сопутствующих заболеваний.

- Следует помнить о том, что все упражнения нужно начинать с минимальных нагрузок и постепенно увеличивать соответственно тому, как пациенты переносят, - отметил Станислав Тен. - Также следует помнить о том, что параллельно следует принимать те лекарственные препараты, которые назначил лечащий врач, помня о том, что ковид затрагивает многие органы и системы.