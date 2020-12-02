Ноздря в ноздрю: два кузбасских города лидируют по числу новых заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В двух кузбасских городах за минувшие сутки выявлено почти равное число новых заболевших коронавирусом.

По данным оперативного штаба, на утро 2 декабря по числу новых заболевших в Кузбассе лидируют Новокузнецк и Кемерово. Так, в Новокузнецке число заболевших выросло на 39 человек, а в Кемерове - на 38.

В Прокопьевске - 18 новых заболевших, в Междуреченске - 16, в Осинниках - 9, Юрге - 8, Киселевске - 7, Ленинске-Кузнецком - 7, Белове - 6, Таштагольском районе - 6, Прокопьевском районе - 4, Кемеровском муниципальном округе - 3, Новокузнецком районе - 3. По два новых случая заболевания в Анжеро-Судженске, Калтане, Ленинск-Кузнецком и Топкинском муниципальных округах. В Полысаеве - один новый случай заболевания.

Отметим также, что на утро 2 декабря в регионе зафиксированы еще 173 новых случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 21 296 человек.

Одновременно с этим 194 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Таким образом, с середины марта 17 657 человек вылечились от коронавируса.

Еще три человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, умерли. Общее число случаев с летальных исходом достигло 384.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3225 пациентов с диагнозом COVID-19. Под наблюдением врачей находятся 13 702 человека.