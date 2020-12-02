116 учеников эвакуировали при пожаре в кемеровской школе. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Утром 2 декабря в Ленинском районе Кемерова случилось ЧП. Здесь в школе психолого-педагогической поддержки № 101 произошел пожар.

Пожар в школе № 101, что на Комсомольском проспекте, произошел утром 2 декабря. Густой дым, поднимающийся из окон, не на шутку встревожил жителей окрестных домов. На место тут же прибыли сотрудники МЧС. Как оказалось, пожар начался в одном из помещений первого этажа здания, когда в школе шли занятия. Еще до прибытия пожарных специалисты общеобразовательного учреждения организованно вывели всех детей на улицу.

- До прибытия сотрудником МЧС из здания, где произошел пожар, самостоятельно эвакуировались 116 учеников и 56 сотрудников школы. На настоящий момент пожар ликвидирован, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Пострадавших при инциденте нет. В настоящее время специалисты устанавливают точную причину пожара и обстоятельства, при которых он начался.