Похолодание до -25 и ветер: в Кузбасс пришел аномальный холод Фото: Влад КОМЯКОВ

В Кузбасс вместе с декабрем пришли морозы. Жителям региона стоит одеваться потеплее.

По данным Кемеровского гидрометцентра, уже в ночь на 3 декабря в регионе будет очень холодно. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до -20…-25 градусов. Впрочем, местами будет немного теплее: 14-19 градусов мороза.

Днем в четверг, 3 декабря, воздух прогреется до -10…-15 градусов, возможен снег. Ветер ожидается переменный, однако он не сдует опустившийся на регион смог: его скорость не превысит 3-8 метров в секунду.

Кроме того, на 3 декабря синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, небольшой снег и изморозь, дым и дымку, гололедицу на дорогах. Напомним, сотрудники ГИБДД рассказали, какие меры безопасности необходимо принимать автомобилистам и пешеходам при таких погодных условиях.