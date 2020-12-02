Кемеровский музей «Красная Горка» принимает участие во всероссийской акции. Фото: Петр СНЕГИРЕВ

Кемеровский музей «Красная Горка» принимает участие во всероссийской акции «Музей для всех!». Ее главная цель - сделать уникальное культурное наследие ближе людям с ограниченным возможностями.

Как рассказали в самом учреждении культуры, акция проходит в рамках Международного дня инвалидов. Сотрудники «Красной Горки» подготовили программу для горожан с ограниченными возможностями здоровья.

В четверг, 3 декабря с 10.00 до 17.00 в музее-заповеднике пройдут экскурсии и просветительские проекты, адаптированные для разных групп населения. Многие мероприятия состоятся в режиме онлайн на официальном сайте учреждения. Участники акции смогут посмотреть документальные фильмы об истории Кемерова и Кузбасса, видеоэкскурсию по экспозиции «Шахта», прослушать мультимедийную версию художественной книги Рут Кеннел «Товарищ Костыль». Все проекты адаптированы для людей с нарушениями зрения и слуха.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (384-2) 45- 43 – 43.