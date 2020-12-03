Кузбассовцы в декабре получат две пенсии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В декабре кузбассовцы получат по две пенсии. При этом выплаты будут производиться в конце месяца.

Как сообщили в Пенсионном фонде России, на протяжении нескольких лет пенсионеры в декабре получают сразу две выплаты. Сначала, в стандартные сроки, будет выплачена пенсия за декабрь, а потом, в конце месяца, произведена вторая выплата.

Впрочем, такие выплаты положены не всем, а лишь тем пенсионерам, которые получают пенсии с 1 по 3 число каждого месяца. Досрочность же выплаты связана с тем, что в первые дни Нового года вся страна отдыхает. А уже с 4 января все выплаты будут производиться по стандартному графику – в те дни, когда это происходит в любой другой месяц.

Кроме того, Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что в 2021 году всем неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии на 6,3 процента.