Кузбассовцы собрали больше 2 миллионов рублей на помощь ковидариям Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кузбассовцы неожиданно для себя узнали о том, что помогают ковидариям. Как оказалось, одна из популярных торговых сетей по 1 рублю с каждой покупки направляет в ковидные госпитали.

Одна из жительниц региона поделилась в соцсетях фотографией чека. Примечательным на этой фотографии оказалась не цена и не список продуктов, а сообщение о том, что по 1 рублю с каждой покупки направляется в ковидные госпитали региона для приобретения средств индивидуальной защиты, медикаментов и оборудования.

Чек, который дали кемеровчанке. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Согласно данным, которые представлены на сайте компании, всего на 3 декабря собрано 7 031 044 рубля, из них 2 099 220 рублей - в Кузбассе. Правда, в какие именно госпитали направляются деньги и какова отчетность, нигде не говорится. Акция же продлится до 26 декабря.

К слову, автор снимка возмутилась, что деньги снимаются без ее ведома. А вот многие подписчики, разобравшись в ситуации, отметили, что сумма в чеке не увеличилась, а 1 рубль - это добровольные отчисления магазинов. «Комсомольская правда» - Кемерово» также совершила покупку в одном из магазинов сети и убедилась: собранная сумма растет с каждым днем.