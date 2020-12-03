Бюджет Кузбасса на 2021 год принят с дефицитом в 16 миллиардов рублей

Бюджет Кузбасса на 2021 год принят с дефицитом в 16 миллиардов рублей. Об этом в ходе бюджетного послания к жителям региона в четверг, 3 декабря, сообщил губернатор Сергей Цивилев.

- Бюджет подготовлен исходя из главного приоритета - выполнения всех социальных обязательств перед жителями Кузбасса в полном объеме, - подчеркнул глава региона.

Депутаты Законодательного собрания Кузбасса приняли областной бюджет на 2021 год в следующих параметрах: доходы - 131,3 миллиарда рублей, расходы - 147,3 миллиарда. Ожидаемый дефицит бюджета составит 15 процентов, или 16 миллиардов рублей.

Параметры областного бюджета на 2022 год утверждены следующие: доходы - 121,7 миллиарда рублей, расходы - 137,6 миллиарда рублей, дефицит -15,9 миллиарда рублей. На 2023 год: доходы - 127,6 миллиарда рублей, расходы - 144,7 миллиарда рублей, дефицит -17,1 миллиарда рублей.

- Ставлю задачу правительству Кузбасса по поиску дополнительных источников исполнения бюджета и эффективному расходованию имеющихся средств, - добавил Сергей Цивилев.