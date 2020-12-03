Прицеп оторвался от тягача и протаранил опору ЛЭП в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "ДТП | ЧП Кузбасс"

Утром 3 декабря от тягача, который ехал по дороге в Прокопьевске, отсоединился полуприцеп. По счастливой случайности он врезался всего лишь в опору линии электропередачи.

ДТП произошло около 8.30 на улице Пунктирной, неподалеку от дома № 62. У ехавшего по улице тягача оказалось неисправным тягово-сцепное устройство. В какой-то момент грузовик попросту потерял полуприцеп. На фотоснимках, которые очевидцы разместили в соцсетях, видно, что часть опоры деформировалась.

- По предварительным данным, у автомобиля Scania из-за неисправности отцепился полуприцеп «Тонар», - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. - В результате произошел наезд полуприцепа на опору линии электропередачи.

К счастью, ни сам водитель, ни другие участники дорожного движения не пострадали. А вот владельцы опоры линии электропередачи могут потребовать компенсацию за ее повреждение.