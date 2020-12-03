В Кемерове эвакуировали ТЦ «Радуга» Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кемерове эвакуировали ТЦ «Радуга». И сотрудников центра, и посетителей вывели на улицу.

В четверг, 3 декабря, в Рудничном районе прошла эвакуация торгового центра «Радуга», расположенного на проспекте Шахтеров. На месте работали несколько подразделений МЧС.

Как оказалось, причин для паники нет. «В торговом центре проводились плановые учения по отработке действий при пожарной тревоге», - рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Напомним, что несколько дней назад спасатели уже выезжали к нескольким крупным торговым центрам в Кемерове и Новокузнецке.