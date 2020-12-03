В Кузбассе впервые пациента на ИВЛ эвакуировали регулярным авиарейсом. Фото: Минздрав Кузбасса

В Кузбассе пациента на ИВЛ впервые эвакуировали регулярным авиарейсом. Привлечения специального самолета не потребовалось, сообщает минздрав региона.

Для того, чтобы перевезти заболевшего с искусственной вентиляцией легких сотрудники Кузбасского центра медицины катастроф в общем салоне смонтировали специальный каркас с носилками и кислородным оборудованием.

-Основная трудность такой эвакуации — наличие баллонов с кислородом на борту. Для этого было оформлено большое количество разрешительных документов. Кроме этого, не всегда можно точно спрогнозировать влияние условий полета (перепад давления, влажность воздуха и т. д.) на состояние пациента. Во время полета, пациента сопровождали наши опытнейшие сотрудники, - рассказала директор КЦМК Ксения Радивилко.

Она добавила, что специалисты прошли специальный курс подготовки по авиационным медицинским эвакуациям. Пациент полет перенес хорошо.

В дальнейшем такая цепочка оказания помощи будет проанализирована, чтобы проводить эвакуации в штатном режиме.