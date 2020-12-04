Привычка убивать: новокузнечанка после отсидки за убийство зарезала приятеля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

37-летняя новокузнечанка отправится в тюрьму за то, что убила собутыльника. Это не первый раз, когда женщина взялась за нож.

«Руки убрал!» - скорее всего, именно с этой фразы начался конфликт между 37-летней новокузнечанкой и ее 40-летним знакомым. 22 ноября они встретились, откупорили бутылочку алкоголя, а потом мужчина приобнял собутыльницу за талию. Той не понравились знаки внимания, и она попросила не делать так. Однако хозяин дома проигнорировал просьбу.

Гостья не стала терпеть такого отношения, взяла в руки нож и ударила им мужчину в шею. Хозяин жилища скончался на месте, а новокузнечанка, поняв, что натворила, вызвала полицию. Когда следователи прибыли на место преступления, она не стала отрицать своей вины.

- Следует отметить, что женщина не так давно освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за причинение смерти человеку, сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области. - В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.