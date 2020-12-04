Иномарка опрокинулась и врезалась в бетонный столб в Кемерове. Фото: ГИБДД Кузбасса

В Кемерове перевернулась иномарка и врезалась в бетонный столб. Сейчас обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.

Как рассказали в Госавтоинспекции Кузбасса, инцидент произошел в четверг, 3 декабря, около 22.55, на улице Черноморской. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Accent двигался со стороны улицы Ракитянского в направлении улицы Воронежской, но не выбрал безопасную скорость. В результате он потерял контроль над управлением, автомобиль вылетел с дороги, опрокинулся и врезался в бетонный столб.

- В результате ДТП травмированы два человека: водитель иномарки, женщина 30 лет, и его пассажир, мужчина 28 лет. По характеру травм им назначено амбулаторное лечение, - сообщили в ведомстве. - В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.