Еще у 177 кузбассовцев подтвердилась коронавирусная инфекция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На утро 4 декабря еще у 177 кузбассовцев подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает оперштаб региона. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 645 человек.

Также 173 человека выздоровели и выписаны из стационаров. Всего с середины весны уже вылечились 17 999 пациентов.

К сожалению, еще четыре случая пополнили статистику летальных исходов.

- У мужчины 1941 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1951 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1965 года рождения из Ижморского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1950 года рождения из Крапивинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, - сообщили подробности в областном межведомственном штабе.

Итого медицинскую помощь получают 3255 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 13 939 человек.