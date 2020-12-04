В Кемерове двум пассажирам отказали в перелете до Москвы Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Кемерове двум пассажирам было отказано в перелете до Москвы. Мужчин сняли с рейса.

В международном аэропорту имени Алексея Леонова за сутки с борта сняли двух пассажиров. В первом случае это был 38-летний житель Краснодарского края, который должен был лететь по маршруту Кемерово - Москва. При посадке в салон пассажир вел себя агрессивно, грубо ругался в присутствии других пассажиров и членов экипажа.

- В отношении задержанного транспортные полицейские составили протокол за мелкое хулиганство, - сообщили в Кузбасском ЛУ МВД.

Позже в дежурную часть транспортной полиции снова поступил сигнал о необходимости прибытия наряда к борту воздушного судна, отправляющегося в Москву. В этот раз был задержан 38-летний кузбассовец. После регистрации на рейс мужчина перебрал алкоголя в санитарной зоне, а при посадке незаконно разместился в бизнес-классе. На требования экипажа покинуть чужое место пассажир не реагировал, поэтому командиром экипажа было принято решение снять его с рейса. В отношении задержанного также был составлен протокол - за появление в общественных местах в состоянии опьянения.