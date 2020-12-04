В Кузбассе 10-летняя школьница провела ночь в подъезде из-за утерянного телефона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе 10-летняя школьница провела ночь в подъезде из-за утерянного телефона. Гаджет у девочки пропал во время прогулки.

В Новокузнецке около 23.00 в четверг, 3 декабря, в полицию обратилась 33-летняя жительница Новобайдаевского района и сообщила, что ее дочь не вернулась с прогулки. При этом обеспокоенной матери случайные прохожие принесли домой мобильный телефон девочки.

Стражи порядка незамедлительно приступили к поискам ребенка. В Новобайдаевский район были направлены дополнительные силы гарнизона полиции. В поисковых мероприятиях также были задействованы волонтеры. Ориентировки на розыск несовершеннолетней распространялись в родительских чатах образовательных учреждений.

- В результате около 8.00 следующего дня полицейский-водитель дежурной части, находившийся на выходном дне, заметил девочку на проспекте Шахтеров. При этом она пыталась убежать от стража порядка, но была доставлена в отдел полиции, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Как выяснилось, девочка потеряла телефон на улице и побоялась вернуться домой, думая, что родители будут ее ругать. Ночь школьница провела в подъезде жилого дома, а утром отправилась гулять.