Следком проводит проверку по двум смертельным пожарам в Кузбассе Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет проводит проверку по двум смертельным пожарам, произошедшим в Кузбассе. В них погибло несколько человек.

В четверг, 3 декабря, на территории региона произошли пожары в двух частных домах, в результате чего погибли четыре человека. По данным фактам проводятся доследственные проверки.

Первое ЧП случилось в Новокузнецком районе. Здесь на после тушения были обнаружены тела 89-летней женщины и ее 55-летнего сына. Задымление соседи увидели вечером и сразу вызвали спасателей. Спасатели, те ликвидировав пожар, и обнаружили тела. Предварительно, причиной пожара стала неисправность электропроводки, сам очаг располагался на веранде дома.

Второй инцидент произошел в одном из частных домов Кемеровского района после тушения пожара обнаружены тела 59-летнего мужчины и его 63-летней сожительницы. По предварительным данным, погибшие злоупотребляли спиртным, а дом отапливался печью, в которой имелись неисправности.

-В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причина смерти погибших, причины возгорания. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.