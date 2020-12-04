Кузбассовец почти год насиловал 16-летнюю падчерицу и заставлял пить алкоголь Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Кузбассовец почти год насиловал свою 16-летнюю падчерицу и заставлял вместе с ним пить алкоголь. Экспертиза, проведенная мужчине, признала его полностью вменяемым.

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя города Кемерово. Его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, совершении развратных действий, вовлечении подростка в употребление спиртного.

По версии следствия, с мая 2019 по январь 2020 года мужчина вступал с девочкой-подростком в интимную связь против ее воли, пока его сожительница была на работе. Потерпевшая боялась отчима, поэтому долгое время молчала о происходящем. В январе, после очередного изнасилования, потерпевшая не выдержала и все рассказала матери. Та обратилась в полицию.

- В рамках расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый вовлекал падчерицу в распитие спиртных напитков. Так, он мог запретить девушке выйти на улицу, чтобы погулять с друзьями, пока она не выпьет с ним спиртного. Мужчине проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас дело передано на рассмотрение в суд, который и определит наказание кемеровчанину.