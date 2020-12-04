Минздрав Кузбасса заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом. Фото: Оперштаб Кузбасса

Минздрав Кузбасса заявил о стабилизации с коронавирусом в регионе. Выводы сделаны по наблюдениям последнего месяца.

Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина рассказала о текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом и пневмониями в регионе.

- За последние 4-4,5 недели мы видим отчетливую стабилизацию и снижение обращений в поликлиники, в скорую медицинскую помощь, количество госпитализаций по поводу новой коронавирусной инфекции и внебольничных пневмоний, - сообщили замминистра. - Мы также видим отчетливое снижение выявленных больных с подтвержденной формой новой коронавирусной инфекции. Поэтому мы надеемся, что эта стабилизация будет у нас сохраняться и в период новогодних праздников, и далее.

Елена Зеленина отметила, что заболевшие преимущественно находятся на амбулаторном лечении. И специалистов этот факт радует, поскольку свидетельствует о более легких формах заболевания. Все находящиеся дома пациенты получают бесплатные лекарства. Что касается стационарного лечения, то в больницах пребывает менее тысячи человек.

- Уменьшилось количество обращений в поликлиники. Уже две недели мы видим, что стабильно в выходные дни, в воскресенье имеется в виду, у нас по 1-2 обращения за экстренной медицинской помощью, - подчеркнула Елена Зеленина. - То есть у нас практически поликлиники вошли в обычный режим работы.

Однако, по словам, специалиста, стабилизация - не повод для самоуспокоения, и по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, мыть и обрабатывать руки.