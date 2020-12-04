В Кузбассе будут судить директора турфирмы за обман 57 клиентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе будут судить директора туристической фирмы, которая обманула 57 клиентов. Женщине предъявлено обвинение в мошенничестве.

Еще в прошлом году в полицию Киселевска обратились жители, которые приобрели в местной турфирме путевки на отдых за границей. Однако обязательств по бронированию авиабилетов и отелей организация не выполнила, а ее 33-летняя директор перестала отвечать на звонки потерпевших. Задержать женщину удалось в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Киселевску.

Как было установлено следствием, задержанная знала о сложно положении фирмы, но все равно продолжала продавать туры.

-Потерпевшими от действий обвиняемой стали 57 клиентов турфирмы. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 6 500 000 рублей, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Уголовное дело находится на рассмотрении в Киселевском городском суде. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.