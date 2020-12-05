В Кузбассе прибыло 500 военных. Фото: Министерство обороны РФ

В Кузбассе прошли первые зимние военные учения, в которых приняли участие 500 человек. Они огневым поражением уничтожили условного противника.

Первые учения в зимнем периоде стартовали в Сибири, сообщает министерство обороны России. Они прошли на полигоне Юргинский с участием военнослужащих артиллерийского соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

В рамках учений тактические группы совершили марш на штатной технике в заданный, где подготовили огневые позиции и осуществили их фортификационное оборудование. Затем военные выполнили стрельбу сосредоточенным и беглым огнем по целям, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника. Огонь велся из вооружения САУ «Мста-С», САУ «Малка».

-В ходе учения артиллеристы отработали вопросы организации огневого поражения целей на максимальных дальностях, совершения маневренных действий, а также взаимодействия в едином разведывательно-огневом комплексе, - сообщили в федеральном ведомстве.

Всего в учениях было задействовано более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.