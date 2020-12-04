Готовилась к Новому году, а умерла в ДТП: Молодая девушка разбилась на трассе в Кузбассе. Фото: Инцидент Кузбасс/ vk.com

На кузбасской трассе произошла страшная авария со смертельным исходом. Машина, в которой ехала молодая девушка и, судя по покупкам, готовилась к Новому году, столкнулась с грузовиком.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе недалеко от города Белово появилось в пятницу, 4 декабря. Сообщается, что столкнулись автомобиль Lada Priora и грузовик Scania. По словам очевидцев, в результате удара легковой автомобиль вынесло в кювет, девушки признаков жизни не подавала.

В машине пострадавшей находились новогодние свертки, очевидно, подарки, а также на переднем пассажирском сидении было детское кресло. Присутствующие предположили, что у пострадавшей может быть ребенок, которого, к счастью, в момент аварии в машине не было.

На данный момент все обстоятельства произошедшего уточняются.