175 новых случаев коронавируса выявили в Кузбассе за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за прошедшие сутки выявлено 175 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом утро 5 декабря сообщил оперативный штаб региона.

Таким образом, с учетом новых заболевших с 14 марта в регионе заразилось уже 21 820 человек. При этом 161 за минувшие сутки выписан, всего за прошедшие месяцы стационары покинуло 18 160 человек.

К сожалению, продолжает расти статистика летальных исходов, к 5 декабря ее пополнили еще три случая. У женщины 1939 года рождения из Яйского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1958 года рождения из Чебулинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1947 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы

- Итого медицинскую помощь получают 3266 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 13753 человека, - добавили в штабе.